EY подготовил отчет о состоянии и перспективах белорусского IT-бизнеса



dev.by

15 августа белорусский офис глобальной консультационной компании Ernst&Young представил отчёт о развитии белорусской ИТ-отрасли, который снабдил прогнозами на ближайшие годы.

dev.by публикует подборку из 42 фактов, нашедших своё отражение в документе.

1. В секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Беларуси занято более 85 тысяч человек, из которых около 34 тысячи — в сегменте ИТ продуктов и услуг. По оценке EY, ещё около 30 тысяч ИТ-специалистов трудится в секторах экономики, отличных от ИКТ.

Открытой статистики по количеству ИКТ-специалистов в Беларуси нет. Консервативная оценка EY говорит о 115 тысячах человек, напрямую занятых в производстве ПО и выполнении ИТ-задач в других секторах.

2. С 2005 по 2016 годы экспорт ИТ-услуг и продуктов вырос в 30 раз, а доля ИТ-экспорта в общем объёме экспорта товаров и услуг Беларуси выросла с 0,16 процента до 3,25 процента.

3. Более 90 процентов продаж белорусские ИТ-компании осуществляют за границу.

4. Шесть компаний-резидентов ПВТ вошли в список лучших провайдеров услуг аутсорсинга, попав в рейтинг 2017 Global Outsourcing 100 : Bell Integrator, Ciklum, EPAM, IBA Group, Intetics и Itransition.

5. 10 компаний из рейтинга крупнейших софтверных компаний мира Software 500 имеют офисы разработки в Беларуси: EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482).

6. Беларусь — на первом месте в общем рейтинге Google Code Jam c 2003 по 2016 годы. 11 августа Геннадий Короткевич выиграл соревнования в очередной раз.

7. Мобильные приложения, созданные резидентами ПВТ, использует более миллиарда людей в 150 странах мира. Разработанная в Wargaming игра World of Tanks — одна из пяти самых прибыльных MMO-игр с более чем 140 млн зарегистрированных пользователей.

8. Средняя зарплата в ИКТ-секторе выше, чем в других секторах экономики. В 2016 году средний заработок по Беларуси составил около 400 долларов, тогда как в ИКТ-секторе зарабатывали в среднем 1,8 тыс. долларов.

9. Ежегодный рост штата большинства резидентов ПВТ ожидается в пределах 15-20 процентов.

10. Выручка резидентов ПВТ в 2020 году составит 1,3-1,4 млрд долларов.

11. Количество сотрудников компаний-резидентов ПВТ ожидается в пределах 36-40 тысяч к 2020 году.

12. Средний заработок в ПВТ по оценке EY в 2020 году составит 2,4 тыс. долларов.

13. ИТ-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На долю ИКТ приходится 10,5 процента ВВП в секторе услуг и 5,1 процента общего ВВП. ИТ-услуги составляют 3,2 процента в общем экспорте.

14. С 2011 по 2014 годы инвестиции в ИКТ-сектор выросли на 290 процентов — до $1,47 млрд. Основным источником инвестиций были США, Нидерланды и Россия.

15. Количество сотрудников, занятых в сфере создания ИТ продуктов и услуг, растёт ежегодно с 2011 года, хотя общее число занятых в секторе остаётся неизменным.

16. В структуре доходов ИКТ-сектора 41 процент приходится на телекоммуникационные компании, 25 процентов — на ИТ продукты и услуги, 22 процента на создание, установку и настройку «железа», 12 процентов — на продажи, аренду и обслуживание «железа».

17. ИТ-продукты и услуги — самый быстрорастущий сегмент экономики в пересчёте на выручку и экспорт. Экспорт компьютерных услуг вырос в 36 раз за 12 лет и составил 956,8 млн долларов в 2016 году.

18. Сотрудники компаний-резидентов ПВТ составляют 28 процентов от общего числа занятых в ИКТ, 70 процентов из них работают в сегменте ИТ продуктов и сервисов (по состоянию на 2015 год). На долю резидентов ПВТ приходится 28,9 процента выручки ИКТ-сектора и 85,7 процента экспорта компьютерных услуг.

19. В 2006 году резидентами ПВТ стали 15 компаний, в которых работали 2506 человек. Сегодня в ПВТ зарегистрирована 181 компания, а сотрудников насчитывается более 30 тысяч.

20. 51 процент опрошенных отметили, что размер внутреннего рынка Беларуси не влияет на развитие ИТ-компаний. 38 процентов считают его отрицательным факторов для развития ИТ-отрасли, а 8 процентов уверены в обратном.

21. ПО, разработанное резидентами ПВТ в 2016 году, поступило «на вооружение» в 67 стран по всему миру. 49,1 процента экспорта пришёлся на Западную Европу, а 43,1 процента — на США. Доля стран СНГ упала с 10,7 до 5,3 процента из-за падения экспорта в Россию на 43 процента в 2016 году.

22. В 2015 году на сектор ИКТ пришлось 12,96 процента иностранных инвестиций. В 2011 году эта цифра составляла лишь 2,7 процента. При этом основная их часть пришлась на телекоммуникацию, а не ИТ-сферу. Это связано с тем, что инвестиции в телеком предполагают серьёзные вложения в основные средства, тогда как в случае с ИТ-продуктами и услугами основная часть инвестиций заключается в передаче прав собственности и происходит преимущественно за пределами страны.

23. Внешние прямые инвестиции в компании ПВТ достигли 169,2 млн в 2016 году. На них приходится сравнительно небольшая доля в общих иностранных инвестициях в сектор, так как большинство резидентов ПВТ используют собственные средства для органического роста и не ищут внешних инвестиций.

24. Спрос на высшее образование в Беларуси и его доступность можно определить по Индексу учащихся (доля получивших высшее и среднее профессиональное образование в общем числе выпускников школ), который высчитывает Всемирный банк. По этому показателю Беларусь находится на втором месте из 139 стран.

В Беларуси 75 тысяч студентов (24 процента от общего числа студентов ВУЗов) учатся на STEM-специальностях, включая около 70 ИТ-специализаций. На долю окончивших БГУИР приходится 35,4 процента сотрудников компаний-резидентов ПВТ.

25. Ключевая проблема, которую отмечает большинство специалистов индустрии в отношении качества технического образования, заключается в диспропорции зарплат среди преподавателей и ИТ-специалистов, которая приводит к оттоку кадров из образовательной системы.

26. Технологические компании Беларуси создали 52 совместные лаборатории в 15 образовательных учреждениях страны.

27. В ИТ-отрасли Беларуси отмечают большое количество сотрудников с высшим образованием — около 76 процентов, тогда как в среднем в экономике их число составляет не более 30 процентов.

Другой характеристикой сектора является молодость — 57 процентов штата компаний-резидентов ПВТ имеют возраст до 30 лет. Карьерный путь в индустрии обычно начинается до 25 лет.

28. Медианная средняя зарплата разработчика составляет 1,5 тыс. долларов, проектного менеджера — 2 тыс. долларов, системного администратора — 700 долларов.

Уровень заработка технических специалистов в основном зависит от опыта: сотрудники со стажем 5 лет и более получают свыше 2 тыс. долларов, а те, кто трудится в ИТ не менее 7 лет, зарабатывают больше 3 тыс. долларов.

Зарплата зависит и от специализации: в среднем больше всех получают те, кто пишет на C++ (1 949 долларов), Objective C / Swift (1 969 долларов) и Python (2 002 долларов).

29. Согласно исследованию dev.by, на которое ссылаются авторы отчёта, только 1-8 процента респондентов были уволены в 2009-2016 годах. Это значит, что работники ИТ-индустрии, как правило, переходят к новым работодателям по своей инициативе, а не в результате увольнения.

30. Около 12 процентов занятых в ИТ-отрасли — студенты.

31. 49 процентов ИТ-специалистов получили первую работу в ИТ до 21 года, ещё в студенчестве. 27 процентов начали карьеру в возрасте 22-24 лет — после выпуска из университета. 14 процентов приступили к работе в ИТ в возрасте 25-27 лет, и только 10 процентов — после 28-ми.

32. В 2009 году 51 процент ИТ-специалистов имел опыт работы свыше 3 лет, тогда как в 2016-м этот показатель увеличился до 72 процентов. Доля сотрудников с опытом выше 7 лет выросла с 17 до 28 процентов. Эти данные говорят о том, что профессионалы в ИТ преимущественно остаются работать в отрасли, не переходя в другие сектора экономики.

33. Сотрудники компаний-резидентов ПВТ в 2016-м получали на 16 процентов больше, чем в среднем в индустрии.

34. Наиболее популярными языками программирования среди опрошенных являются Javascript (57 процентов), SQL (52 процента), Java (48 процентов), .NET/C# (38 процентов) и Python (18 процентов). Распределение соответствует мировым трендам в отрасли.

35. В Беларуси затраты нанимателя на оплату налогов самые высокие в регионе: 727 с условных 2 тыс. долларов зарплаты, в Украине — самые низкие (349 долларов). Говоря о затратах самих работников на налоги, самой «дорогой» является Латвия (644 долларов), а «дешёвой» — Российская Федерация (260 долларов).

При этом в России и Беларуси введены меры государственной поддержки для стимулирования ИТ индустрии. С их учётом выгода компаний-резидентов ПВТ становится очевидной: члены Парка платит всего 233 с 2 тыс. долларов зарплаты, а налог, взимаемый с самих сотрудников, составляет 200 долларов.

Эти меры заметно увеличивают конкурентоспособность резидентов ПВТ при продаже услуг и найме работников.

36. Всего 5 лет назад в ИТ-индустрии страны было мало разработчиков, владеющих английским языком, а сейчас большинство высококвалифицированных специалистов может говорить на нём.

Среди 17 тысяч специалистов в ИТ/телекоммуникациях, разместивших свои резюме на сервисе jobs.dev.by , около 36 процентов определяют знание английского как достаточное для прохождения интервью.

37. Согласно проведённому в 2016 году исследованию стоимости жизни от Mercer, Минск вошёл в десятку наиболее дешёвых городов из 209 исследованных и имеет самую низкую стоимость жизни в Европе.

38. Среди резидентов ПВТ превалируют небольшие компании с числом сотрудников до 100 человек — таких насчитывается 72,8 процента. В то же время, более половины штата членов Парка приходится на крупные компании с числом сотрудников более 500 человек.

39. Лидирующими сферами деятельности резидентов ПВТ являются: аутсорс-услуги (69 процентов), разработка технологических решений на заказ (67 процентов), разработка продуктов на заказ (52 процента), разработка и поддержка ПО для внутренних нужд (48 процентов), а также разработка и поддержка проприетарного ПО для предприятий (43 процента).

40. Резиденты ПВТ не уделяют особого внимания стандартизации и сертификации. Только 29 процентов респондентов прошли наиболее популярную сертификацию ISO 9001, и лишь 12 процентов — ISO 27001.

41. Наиболее важный приоритет для компаний (его отметили 52 процента опрошенных) — привлечение новых клиентов; он характерен для аутсорсинговых компаний. За ним следуют совершенствование технологий разработки ПО и процессов (43 процента) и развитие новых технологических компетенций — эти приоритеты относят к функциям центров разработки.

42. Ускоренный сценарий развития ПВТ предполагает 1,45 млрд долларов выручки и 40 тысяч сотрудников компаний-резидентов в 2020 году. Консервативный вариант — 1,27 млрд долларов и 36 тысяч сотрудников.