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«Белоруснефть» начала добычу нефти в Эквадоре
15.08.2017 20:41 — Разное | Ежедневник
Greengrants.org
Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по геологии Петр Повжик.
Речь идет о месторождении "Армадильо" на блоке 55, пишет
В ходе реализации проекта выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, спроектированы и построены инженерные коммуникации.
"На основе данных, полученных в результате обработки сейсмической съемки 3D, специалисты "Белоруснефти" рекомендовали к бурению три скважины", - отметил собеседник. При строительстве скважины "Армадильо-2" в пласте volcanica были отмечены повышенные газообразования. Геологические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. В результате из пласта volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти. В настоящее время на месторождении построены две скважины, началась их пробная эксплуатация. В перспективе строительство еще одной скважины.
Дальнейшие работы предусматривают продолжение изучения недр с целью уточнения местоположения последующих эксплуатационных скважин. "Предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти.
Эквадор стал второй латиноамериканской страной после Венесуэлы, где "Белоруснефть" приступила к добыче нефти", - подчеркнул Петр Повжик.
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Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по геологии Петр Повжик.
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