«Белоруснефть» начала добычу нефти в Эквадоре

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Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия по геологии Петр Повжик.

Речь идет о месторождении "Армадильо" на блоке 55, пишет БЕЛТА. Свои работы белорусские нефтяники проводят в соответствии с контрактом, который был заключен с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора "Петроамазонас".

В ходе реализации проекта выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, спроектированы и построены инженерные коммуникации.

"На основе данных, полученных в результате обработки сейсмической съемки 3D, специалисты "Белоруснефти" рекомендовали к бурению три скважины", - отметил собеседник. При строительстве скважины "Армадильо-2" в пласте volcanica были отмечены повышенные газообразования. Геологические исследования и последующие данные этого объекта подтвердили, что белорусские специалисты открыли новую залежь нефти на месторождении. В результате из пласта volcanica получен устойчивый промышленный приток безводной нефти. В настоящее время на месторождении построены две скважины, началась их пробная эксплуатация. В перспективе строительство еще одной скважины.

Дальнейшие работы предусматривают продолжение изучения недр с целью уточнения местоположения последующих эксплуатационных скважин. "Предполагается добыть более 10 млн баррелей нефти.

Эквадор стал второй латиноамериканской страной после Венесуэлы, где "Белоруснефть" приступила к добыче нефти", - подчеркнул Петр Повжик.