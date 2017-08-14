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Facebook начал онлайн-продажи. Для белорусов лоты пока недоступны
15.08.2017 21:14 — Разное | Ежедневник
News.softwarevilla.com
Facebook открыл доступ к своей торговой площадке Marketplace, которая ранее была доступна только в Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили, для жителей еще 17 стран Европы.
В сообщении социальной сети подчеркивается, что теперь воспользоваться услугами Marketplace могут жители Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.
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Facebook открыл доступ к своей торговой площадке Marketplace, которая ранее была доступна только в Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили, для...
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