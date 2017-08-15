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МАРТ занялся свининой

15.08.2017 23:53 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ занялся свининой

Fenomen.ws

Вслед за установлением контроля над закупочными ценами на молоко Министерство антимонопольного регулирования и торговли берет под контроль поставки свинины на мясоперерабатывающие комбинаты.

Крупные переработчики из трех регионов страны (Брестской, Гомельской  и Гродненской областей), а также некоторые комбикормовые заводы в течение этого лета включены ведомством в региональные реестры доминантов. МАРТ таким образом контролирует уровень цен, по которым они закупают в живом или убойном весе свинину у ее производителей.

В частности, в реестр доминантов Брестской области включены 10 мясокомбинатов и производителей комбикормов, в их числе – мясокомбинаты в Бресте, Пинске, Березовский мясоконсервный  комбината, «Баранавичихлебопродукт».

 В Гомельской области список подконтрольный  ведомству организаций пополнился Гомельским мясокомбинатом, АФПК «Жлобинский мясокомбинат», Калинковичский мясокомбинат и «Вахавяк-плюс».

На Гродненщине отслеживаются закупочные цены на свинину, поступающую на мясокомбинаты Гродно, Волковыска, Лиды, Слонима и Ошмян.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Вслед за установлением контроля над закупочными ценами на молоко Министерство антимонопольного регулирования и торговли берет под контроль поставки свинины на...

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