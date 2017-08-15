Болельщики назвали гол Бергкампа лучшим в истории АПЛ

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп признан автором лучшего гола в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), свидетельствуют результаты опроса болельщиков на сайте BBC Sport .



© REUTERS Juan Medina Роналду дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

2 марта 2002 года Бергкамп отличился голом в матче против "Ньюкасла", чем помог "канонирам" одержать победу со счетом 2:0. Именно этот гол был признан лучшим — за него проголосовали 31% респондентов.

Второе место досталось бывшему игроку "Лидса" Тони Йебоа, отличившемуся в матче против "Уимблдона" в 1995 году (29% голосов). Третье место у экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни — англичанин забил мяч в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году (22%).

В топ-5 также вошли Джек Уилшер ("Арсенал", в ворота "Норвича") и Тьерри Анри ("Арсенал", в ворота "Тоттенхэма").