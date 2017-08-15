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Болельщики назвали гол Бергкампа лучшим в истории АПЛ
15.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп признан автором лучшего гола в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), свидетельствуют результаты опроса болельщиков на сайте
© REUTERS Juan Medina
2 марта 2002 года Бергкамп отличился голом в матче против "Ньюкасла", чем помог "канонирам" одержать победу со счетом 2:0. Именно этот гол был признан лучшим — за него проголосовали 31% респондентов.
Второе место досталось бывшему игроку "Лидса" Тони Йебоа, отличившемуся в матче против "Уимблдона" в 1995 году (29% голосов). Третье место у экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни — англичанин забил мяч в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году (22%).
В топ-5 также вошли Джек Уилшер ("Арсенал", в ворота "Норвича") и Тьерри Анри ("Арсенал", в ворота "Тоттенхэма").
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Болельщики выбрали лучший гол в истории английской Премьер-лиги. Смотрите на видео взятие ворота "Ньюкасла" в исполнении голландского форварда Денниса Бергкампа.
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