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Болельщики назвали гол Бергкампа лучшим в истории АПЛ

15.08.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп признан автором лучшего гола в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), свидетельствуют результаты опроса болельщиков на сайте BBC Sport.

Болельщики назвали гол Бергкампа лучшим в истории АПЛ
© REUTERS Juan Medina
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2 марта 2002 года Бергкамп отличился голом в матче против "Ньюкасла", чем помог "канонирам" одержать победу со счетом 2:0. Именно этот гол был признан лучшим — за него проголосовали 31% респондентов.

Второе место досталось бывшему игроку "Лидса" Тони Йебоа, отличившемуся в матче против "Уимблдона" в 1995 году (29% голосов). Третье место у экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни — англичанин забил мяч в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году (22%).

В топ-5 также вошли Джек Уилшер ("Арсенал", в ворота "Норвича") и Тьерри Анри ("Арсенал", в ворота "Тоттенхэма").

 
 
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Болельщики выбрали лучший гол в истории английской Премьер-лиги. Смотрите на видео взятие ворота "Ньюкасла" в исполнении голландского форварда Денниса Бергкампа.

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