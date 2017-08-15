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Выпрыгнувшая из воды белая акула украла у рыбаков их улов
15.08.2017 22:48 — Разное | Sputnik Беларусь
В социальной сети Facebook набирает популярность видео с акулами-"ворами", похищающими улов у рыбаков. Видео в сеть выложил капитан судна Stunmai II Хэп Фаррелл, который занимается организацией рыбной ловли для туристов.
В первом случае четырехметровая акула догнала и схватила полосатого окуня, который уже был на крючке. Хищник оставил рыбакам лишь голову окуня.
Во втором случае, который произошел несколькими часами позднее, но уже с другой группой туристов, акула не оставила рыбакам ничего. Огромная рыба выпрыгнула из воды и полностью съела окуня.
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Трехметровая акула выпрыгнула из воды и съела окуня прямо с крючка. Смотрите на видео забавный инцидент, произошедший у берегов штата Массачусетс.
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