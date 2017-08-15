Тысячи пикачу танцевали на фестивале Pikachu Outbreak в Йокогаме

Порядка 15 тысяч гигантских пикачу заполонили улицы Йокогамы во время фестиваля Pikachu Outbreak, который проходил с 9 по 15 августа. Армия желтых покемонов плавала в лодках, танцевала на городских улицах, развлекала посетителей торговых центров.

Среди главных событий фестиваля — парад пикачу, запуск 17-метрового дирижабля в виде желтого покемона, а также турнир по игре Pokemon GO, в которой представят легендарного покемона — Мьюта.

Подобное шоу с покемонами организаторы планируют повторить и к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Видеоигра "Покемон" была выпущена компанией Nintendo в середине 90-х годов, завоевала огромную популярность, в результате чего были сняты мультсериалы и полнометражные анимационные работы.

Летом прошлого года была разработана игра-хит Pokemon GO для смартфонов с системой GPS, которую загрузили более 750 миллионов раз. Суть игры заключалась в том, чтобы участники ловили покемонов, которые появлялись в реальных местах.