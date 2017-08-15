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Рекордный пикник: бельгийцы двое суток жарили мясо на барбекю

15.08.2017 20:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг – Sputnik. Двое бельгийцев установили мировой рекорд жарки мяса на барбекю – Бьорн и Винк Букьо без перерыва готовили мясо на огне в течение более двух суток, сообщило агентство Belga.

Рекордный пикник: бельгийцы двое суток жарили мясо на барбекю
© Sputnik / Людмила Янковская
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Рекорд жарки мяса – 51 час, 51 минута и 51 секунда – был зафиксирован во вторник 15 августа в бельгийской провинции Фламандский Брабант.

Сообщается, что за это время мужчины пожарили на барбекю около 4000 кусков мяса, которые дегустировали около 100 зрителей, собравшихся наблюдать за установлением рекорда.

Приз за новый мировой рекорд, улучшивший прежний почти на 10 часов, – 10 тысяч евро – бельгийцы собираются передать на благотворительность.

По информации агентства, во время приготовления мяса за состоянием рекордсменов следили врачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Приз за новый мировой рекорд, улучшивший прежний почти на 10 часов, – 10 тысяч евро – бельгийцы собираются передать на благотворительность.

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