Водный путь от Балтийского моря к Черному: выгоды и риски для Беларуси /

Тема создания судоходного водного пути с условным индексом E40, который соединил бы Черное и Балтийское моря, в настоящее время продвигается в Беларуси, Украине и Польше. Наиболее активно проект лоббирует Польша, поскольку основные строительные работы придутся на ее территорию.

Главная задача проекта —в соединении морей через единую систему судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. Объем основных капиталовложений только в польскую часть пути может составить 12 миллиардов евро, сам маршрут превысит 2 тысячи километров.

Экономический эксперт, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Зубец прокомментировал радио Sputnik выгоды и риски этого проекта, а также высказал сомнения в его реальности.

"Я лично не верю в реализацию по нескольким причинам. Этот проект будет эффективным только в том случае, если будет иметь достаточно высокую пропускную способность, то есть суда класса "река-море", взяв в груз в Финляндии или Швеции, проходят Балтику, идут вверх по Висле, потом по каналу в Припять, Днепр, Черное море, далее через проливы в Средиземное и куда-нибудь на Ближний Восток. Тогда этот проект за счет логистики будет приносить прибыль", — отметил эксперт.

В то же время главная проблема состоит в том, что река Припять, которая должна стать соединителем между Днепром и Вислой, слишком узкая по ширине, и никакие крупные суда по ней пройти не могут. Кроме того, и Днепр, и Припять замерзают на зиму. Таким образом, канал не будет круглогодичным. Кроме того, у нового канала уже есть конкуренты, в частности, построенный в 90-х годах в Германии судоходный канал, соединяющий Дунай и Рейн.

Кроме того, нельзя не учитывать мнение экологов о том, что строительство канала Е40 нанесет ущерб водной среде междуречья, Вислы и Днепра. Но, с другой стороны, у проекта есть и определенные выгоды, отметил собеседник.

"Во-первых, это строительство, потому что это ВВП, это рабочие места, это производство стройматериалов. Во-вторых, это товарный поток по территории Польши, Беларуси, Украины. В принципе, проект интересный, но по чисто объективным причинам пропускная способность и климат не способствуют тому, чтобы он был реализован", — констатировал Зубец.

Комментарий экономического эксперта, проректора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексея Зубца слушайте на радио Sputnik Беларусь.