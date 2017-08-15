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РБК: Из-за скандала с сиротами закрывается программа «Пока все дома»

16.08.2017 09:32 — Разное | Ежедневник  
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РБК: Из-за скандала с сиротами закрывается программа «Пока все дома»

фото: Маркетер360.рус

По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.

«Первый канал» расторг договор с компанией "Дом", которая занималась производством программы «Пока все дома», сообщили РБК его источники.

По имеющейся у РБК информации, расторжение контракта произошло по результатам внутренней проверки, которая подтвердила информацию из СМИ о том, что  ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров.

Рубрикарассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Информация о махинациях подтвердилась, в связи и испорченной репутацией программы ее было решено закрыть, сообщил источник.

Официальных комментариев по поводу закрытия программы пока не последовало.



 
 
 
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По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.

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