|
РБК: Из-за скандала с сиротами закрывается программа «Пока все дома»
16.08.2017 09:32 — Разное | Ежедневник
фото: Маркетер360.рус
По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.
«Первый канал» расторг договор с компанией "Дом", которая занималась производством программы «Пока все дома», сообщили
По имеющейся у РБК информации, расторжение контракта произошло по результатам внутренней проверки, которая подтвердила информацию из СМИ о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров.
Официальных комментариев по поводу закрытия программы пока не последовало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.
|
Архив (Разное)
Комментарии