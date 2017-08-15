Скандалы на Первом: ведущий «Пока все дома» покинул канал

Тимур Кизяков покидает Первый канал после 25 лет работы в передаче «Пока все дома».

Как сообщают российские СМИ, в результате проверки выяснилось, что в ходе работы были нарушения в финансировании передачи.

Есть информация о том, что Кизяков получал на финансирование рубрики «У вас будет ребенок» деньги от спонсоров, телеканала и государства одновременно. Рубрику вела жена Кизякова Елена.

Первый канал информацию не комментирует.

Отметим, что в последнее время российский «Первый» потерял еще нескольких телеведущих – его покинули такие известные личности, как Андрей Малахов и Александр Олешко.

Так что зрители теперь лишатся передач «Пока все дома», «Точь-в-точь», а в «Пусть говорят» Малахову уже нашли замену – Дмитрия Борисова. Совсем недавно также ушел и продюсер Макс Фадеев, который работал в детском музыкальном шоу «Голос».