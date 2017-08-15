Опрос Sputnik: хотят ли школьники и учителя единую форму

Родители уверены, что форма дисциплинирует школьника, а сами ребята с сожалением говорят, что предпочли бы ходить в школу в джинсах и майках и уверены, что на результатах учебы это не сказалось бы. Родители, учителя и школьники по-разному восприняли требование президента ввести единую школьную форму для учащихся

Зато солидарны в другом: единая форма для учителей — это излишество. Педагог достаточно зрелая личность, чтобы самостоятельно, руководствуясь дресс-кодом, выбрать соответствующую школе форму одежды.