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Таможня отметила рост числа оформляемых деклараций

16.08.2017 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Таможня отметила рост числа оформляемых деклараций

фото: Freekaliningrad.ru

Около 550 тыс. экспортных и импортных деклараций оформили белорусские таможенники в первом полугодии 2017 года.

По итогам деятельности таможенных органов в первом полугодии 2017 года отмечается рост деловой активности  представителей бизнеса. Об этом свидетельствует существенное увеличение числа деклараций при помещении товаров под таможенные процедуры, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Так, в первом полугодии 2017 года белорусскими таможенниками зарегистрировано около 250 тыс. экспортных деклараций, что на 8% превышает данный показатель за аналогичный период 2016 года, более 300 тыс. импортных – их количество увеличилось на 16%.

Таких результатов позволила достичь эффективная работа белорусской таможенной службы по упрощению административных процедур, сокращению таможенных формальностей, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования, полагают в комитете.

 
 
Ссылка на источник 41
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Около 550 тыс. экспортных и импортных деклараций оформили белорусские таможенники в первом полугодии 2017 года.

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