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Музыку для WoT написал автор саундтрека Silent Hill

16.08.2017 11:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Популярная онлайн-игра World of Tanks представила новую музыку, написанную известными зарубежными авторами, сообщили Sputnik в компании Wargaming в среду.

В компании Wargaming уверены, что музыка — важная часть игрового опыта. Для создания нового саундтрека World of Tanks пригласили экспертов с мировым именем.

Так, шведская рок-группа Sabaton и японский композитор Акира Ямаока, известный по работе над играми и фильмом Silent Hill, приняли участие в написании музыки и создании специального "музыкального" танка.

Музыку для WoT написал автор саундтрека Silent Hill
© Фото: Wargaming
Акира Ямаока

Кроме того, группа Sabaton и World of Tanks представят совместное музыкальное видео — на песню Primo Victoria, одну из самых известных у шведской группы.

Первый "музыкальный" танк появится в игре уже 17 августа — Strv 81 Primo Victoria.

Игра World of Tanks разработана в Беларуси и является одной из самых популярных онлайн-игр в мире: регулярно за ней проводят время миллионы людей по всему миру, а компания Wargaming по праву стала одним из самых известных белорусских брендов.

 
 
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Новые аутентичные саундтреки и эффекты популярной онлайн-игры созданы группой Sabaton и композитором Акирой Ямаокой.

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