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Полкило психотропов нашли у неработающей минчанки

16.08.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с наркоконтролерами Советского РУВД столицы за сбыт особо опасного психотропного вещества Alpha-pvp вечером 14 августа была задержана 33-летняя ранее не судимая минчанка. Задержание провели в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

"В ходе осмотра по месту жительства фигурантки было обнаружено и изъято 494 грамма порошкообразного вещества, содержащего в своем составе Alpha-pvp. Также в квартире находилось все необходимое для расфасовки товара в целях розничной торговли: электронные весы, упаковочные материалы. Правоохранителями было установлено, что злоумышленница занимается реализацией психотропа с апреля текущего года", – рассказала Попова.

В конце июля оперативники задержали группу закладчиков, у которых был изъят товар, приобретенный у задержанной. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 328 УК Беларуси. Санкции указанной части статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В тот же день в Октябрьском районе Минска был задержан неработающий гражданин, у которого было изъято более пяти килограммов Alpha-pvp.

Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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О задержании в Минске торговки наркотиками радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

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