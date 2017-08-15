Золотое время. Геополитическая напряженность толкает цену на золото вверх

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За неделю унция золота подорожала на 30 долларов, достигнув почти 1 290 долларов. Сейчас инвесторы фиксируют прибыль, но геополитическая напряженность может продолжить толкать цену вверх.

Цены на золото держатся вблизи максимумов двух месяцев. Растущая напряженность вокруг Северной Кореи продолжает оказывать поддержку активу-убежищу — желтый металл не случайно называют «валютой страха», пишет Forbes . Цены на золото также растут на фоне слабости американского доллара из-за того, что рынок не верит в обещания Дональда Трампа реализовать экономическую повестку для США, и пока не видно предпосылок для изменения этой ситуации.

К позитивным драйверам для золота можно также отнести напряженные отношения США и Европы после провала встречи G20 и новых антироссийских санкций, тяжелые переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем (сценарий жесткого Brexit становится все более вероятным) и по-прежнему напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, что в особенности касается Сирии и Катара. И хотя нам ближе старая еврейская пословица «золото — навоз, ум — золото» и мы больше верим в перспективы мировых технологических компаний, но для консервативных инвесторов серьезной альтернативы золоту пока нет.

Золото и раньше дорожало на усилении геополитических рисков. Так, за год до начала военных действий в Ираке (в 2003 году) цена унции на ожиданиях выросла на 20%. Сейчас — в условиях роста протекционизма в мире из-за политики новой администрации США — есть простор для торговых войн, грозящей нестабильностью валютных курсов, что играет на руку инвесторам в золото.



