Лукашенко встретился с лидером Афганистана

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Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.

15 августа президент Беларуси встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

На встрече Лукашенко затронул тему непростых отношений СССР с Афганистаном. «Я не сторонник того, чтобы забывать историю, но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.

В этом деле, считает Лукашенко, можно прибегнуть к участию третьих стран, например, Туркменистана. Президента этой страны, по признанию Лукашенко, он просил помочь сдвинуть белорусско-афганские отрношения с мертвой точки.

Президент Беларуси выразил уверенность, что нынешний визит "откроет новую страницу сотрудничества наших государств".