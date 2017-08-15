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Лукашенко встретился с лидером Афганистана
16.08.2017 11:31 — Разное | Ежедневник
фото: Vestikavkaza.ru
Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.
15 августа президент Беларуси встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.
На встрече Лукашенко затронул тему непростых отношений СССР с Афганистаном. «Я не сторонник того, чтобы забывать историю, но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза», - сказал Александр Лукашенко.
Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.
В этом деле, считает Лукашенко, можно прибегнуть к участию третьих стран, например, Туркменистана. Президента этой страны, по признанию Лукашенко, он просил помочь сдвинуть белорусско-афганские отрношения с мертвой точки.
Президент Беларуси выразил уверенность, что нынешний визит "откроет новую страницу сотрудничества наших государств".
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Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному...
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