﻿ Лукашенко встретился с лидером Афганистана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко встретился с лидером Афганистана

16.08.2017 11:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко встретился с лидером Афганистана

фото: Vestikavkaza.ru

Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.

15 августа президент Беларуси встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

На встрече Лукашенко затронул тему непростых отношений СССР с Афганистаном. «Я не сторонник того, чтобы забывать историю, но и страдать постоянно по тем процессам, которые происходили, наверное, будет неправильно. Надо выстраивать отношения, надо делать все, чтобы в будущем наши отношения были прекрасными и чтобы нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному сотрудничеству.

В этом деле, считает Лукашенко, можно прибегнуть к участию третьих стран, например, Туркменистана. Президента этой страны, по признанию Лукашенко, он просил помочь сдвинуть белорусско-афганские отрношения с мертвой точки.

Президент Беларуси выразил уверенность, что нынешний визит "откроет новую страницу сотрудничества наших государств".

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер заверил, что власти Беларуси будут делать все для выстраивания новых отношений с Афганистаном и перехода от пожеланий к конкретному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый флагманский смартфон Sony рассекречен за несколько недель до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика