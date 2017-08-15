Ответы на вопросы: встреча с писателем Джорджем Мартином

Джордж Мартин — американский фантаст, автор серии романов "Песнь льда и пламени", которая легла в основу самого популярного телесериала современности, "Игры престолов".

Мартин никогда не посещал Беларусь, а в Санкт-Петербург прибыл впервые — он уже успел оценить и Выборг, а также изучить местную коллекцию рыцарских доспехов. Встреча Мартина с журналистами запланирована на 16 августа — писатель пообещал честно ответить на большинство вопросов.

Впрочем, есть и такие вопросы, на которые Мартин отвечать отказывается: они касаются следующего романа из цикла "Песнь льда и пламени" — "Ветра зимы". Писатель занимается ею уже более шести лет, но на вопросы о том, когда выйдут "Ветра зимы" и дописаны ли они вообще, Мартин говорить отказывается.

А вот на вопрос "Чем закончится "Игра престолов"?" Мартин отвечать любит — и каждый раз ответы на этот вопрос разные.

Смотрите пресс-конференцию Джорджа Мартина в Санкт-Петербурге на видео Sputnik.