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Женщина посреди трассы шагнула под автомобиль – кадры видеорегистратора

16.08.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел поздним вечером 8 августа. Автомобиль с молодой парой в салоне двигался по загородной трассе около деревни Стигане в Ивьевском районе. У машины были включены дальние фонари, молодые люди обсуждали дорожные знаки.

Женщина посреди трассы шагнула под автомобиль – кадры видеорегистратора
© Sputnik / Виктор Толочко
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Затем пассажирка автомобиля заметила, что на трассе кто-то стоит. Водитель стал сигналить. Посреди трассы показались очертания человека. А когда машина была в нескольких метрах от пешехода, он сделал несколько шагов навстречу авто, которое пыталось сманеврировать.

На кадрах, снятых регистратором, можно разглядеть в ночном пешеходе женщину. Что она делала в позднее время на трассе, неизвестно. От испуга молодая пара, ехавшая в машине, забыла вызвать ГАИ. А выложенную запись с регистратора водитель в итоге двусмысленно назвал "Приведенько".

 
Теги: Гомель
 
 
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На трассе в Ивьевском районе автомобиль чуть не наехал на женщину, которая стояла посреди трассы. Смотрите на видео кадры, снятые регистратором.

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