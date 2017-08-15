Женщина посреди трассы шагнула под автомобиль – кадры видеорегистратора

Инцидент произошел поздним вечером 8 августа. Автомобиль с молодой парой в салоне двигался по загородной трассе около деревни Стигане в Ивьевском районе. У машины были включены дальние фонари, молодые люди обсуждали дорожные знаки.

Затем пассажирка автомобиля заметила, что на трассе кто-то стоит. Водитель стал сигналить. Посреди трассы показались очертания человека. А когда машина была в нескольких метрах от пешехода, он сделал несколько шагов навстречу авто, которое пыталось сманеврировать.

На кадрах, снятых регистратором, можно разглядеть в ночном пешеходе женщину. Что она делала в позднее время на трассе, неизвестно. От испуга молодая пара, ехавшая в машине, забыла вызвать ГАИ. А выложенную запись с регистратора водитель в итоге двусмысленно назвал "Приведенько".