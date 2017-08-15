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Синоптики: Беларусь ждет второй горячий уик-энд
16.08.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси до конца недели, но местами пройдут дожди с грозами, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Гидромета, жару с грозовыми дождями принесут в республику атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с территории Западной Европы.
"В четверг на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, температура воздуха днем составит от +23°С до +29°С, по югу республики – до +31°С", – сказал Рябов.
Он также уточнил, что в пятницу 18 августа снова возможны небольшие дожди с грозами, днем будет теплее – от +24 до +30°С, а в южных регионах до +32°С.
На выходных осадки возможны в субботу – в Витебской области, а в воскресенье – по западу Беларуси. При этом в республике будет второй жаркий уик-энд – 19 и 20 августа температура поднимется до +32°С..+34°С.
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На выходных дневная температура воздуха в стране снова поднимется выше отметки в +30°С.
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