Роуминг в ЕврАзЭС может быть отменен в ближайшие два года

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По словам замглавы российской ФАС Анатолия Голомолзина, "есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему".

Роуминг между странами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может быть отменен в 2018-2019 годах, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС .

"Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему [отмены роуминга] решить", - сказал он.

Ранее с инициативой об отмене роуминга между Россией и Беларусью выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Президент Белруси Александр Лукашенко назвал это предложение разумным. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в свою очередь заявил, что поддерживает возможную отмену роуминга между двумя странами, однако, по его мнению, это должно быть решением самих операторов.