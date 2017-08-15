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ЕГУ снова пытается найти ректора
16.08.2017 13:17 — Разное | Ежедневник
фото: Naviny.by
Действующий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет, в котором учатся в основном белорусы, объявил новый конкурс на должность ректора.
Документы на конкурс можно подавать до 20 сентября, пишет
Проводившийся до этого конкурс завершился тем, что договор с финалистом не был подписан. На конкурс подали 29 заявок, отборочный комитет провел собеседования с тремя кандидатами, однако договор с финалистом не был подписан. Этот не увенчавшийся успехом конкурс проводился в ноябре.
Международный конкурс проводила компания Mercuri Urval в Брюсселе, процесс контролировало Шведское агентство международного развития.
ВРИО ректора ЕГУ является Йорген Йоргенсен.
ЕГУ – частный университет, который в 1992 году был учрежден в Минске, позже белорусские власти его закрыли, с 2005 г. он действует в Вильнюсе. В нем учится около 900 студентов, в основном из Беларуси.
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Действующий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет, в котором учатся в основном белорусы, объявил новый конкурс на должность ректора.
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