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За убийство котенка возбуждено уголовное дело

16.08.2017 13:44 — Разное | БДГ  
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Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По информации пресс-службы СК Первомайского района Минска, пьяный мужчина в районе Уручья неоднократно ударил маленького котенка о стену, вследствие чего животное скончалось на месте.

Инцидент наблюдали прохожие, которые позвонили в милицию, один свидетель снимал действия живодера на камеру мобильного телефона.

Следователи опросили свидетелей, провели очные ставки и изъяли видеозапись с места событий.

Вскрытие тела животного показало, что смерть котенка наступила от причиненных мужчиной телесных повреждений.

В данное время мужчина направлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в госкомитет судебных экспертиз. Результаты ее будут приобщены к делу.

Напомним, что в Беларуси за жестокое обращение с животным предусмотрена ответственность в соответствии с уголовным законодательством.

Справка

Статья 339/1 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Жестокое обращение с животным»:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

2. То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, –  наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

 
Теги: Минск
 
 
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