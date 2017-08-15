Без страховки: дворник разбился, упав с крыши цирка-шапито

Новополоцким городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту получения телесных повреждений при падении с высоты мужчины в Новополоцке. Установлено, что днем 13 августа 49-летний дворник городского парка культуры и отдыха помогал работникам приезжего цирка разбирать десятиметровую конструкцию шатра.

"Купол был снят, оставалось разобрать каркас, когда мужчина упал с высоты. В результате падения он получил тяжелые травмы. Пострадавший госпитализирован. В настоящее время он находится в городской больнице в тяжелом состоянии. На место происшествия выбывали следователи. Они провели осмотр места, опросили работников цирка, назначили судебно-медицинскую экспертизу", — рассказала Сахарова.

У пострадавшего множественные травмы головы, спинного и шейного отделов позвоночника. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и падения рабочего. Бродячий цирк, гастролировавший в Новополоцке, имеет белорусскую прописку.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.