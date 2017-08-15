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Как автор музыки к ужастику "Сайлент Хилл" пишет трек к игре Wargaming

16.08.2017 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акира Ямаока приезжает в Беларусь не впервые, ранее белорусская публика уже могла познакомиться с творчеством маэстро во время концертов. Кроме того, японский композитор является автором музыки к известному зрителям канадскому фильму ужасов "Сайлент Хилл", хотя изначально эта музыка была написана для видеоигр под тем же названием, что и кинолента. А что касается знакомства маэстро с компанией Wargaming, то началось оно с самолета, говорит Ямаока.

Как автор музыки к ужастику "Сайлент Хилл" пишет трек к игре Wargaming
© YouTube / World of Tanks
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"Я приезжал в Беларусь осенью прошлого года с концертом и  в аэропорту увидел большой самолет с брендом Wargaming. Меня он настолько поразил, что и я написал об этом в соцсетях. В то же время в компании знали, что я прилетаю, и как-то одновременно все совпало так, что мне предложили сотрудничество", — рассказывает Ямаока.

Поклонникам видеоигр музыка композитора знакома по многим проектам в жанре "хоррор", однако творчество маэстро не ограничивается только этим жанром.

"Основная моя цель — дополнить эмоциональное ощущение в игре с точки зрения музыкальности и тем самым сделать игру интереснее", — говорит Ямаока.  

В настоящее время композитор совместно с компанией Wargaming работает над созданием новой игры, которая, с одной стороны, дополнит уже знакомую фанатам коллекцию, а с другой, станет новым бесспорным хитом.

"Я фанат Wargaming и сам играю в танки, хоть и не слишком сильный игрок, но мне хотелось бы сделать что-то такое, что всех поразит, и получился бы какой-то шедевр", — отмечает Ямаока.

Нынешний визит в Минск — уже третий по счету для маэстро Ямаоки, и каждый раз Беларусь открывается с новой стороны для гостя из Японии.

"Раньше я приезжал в очень снежное время, а в этот раз посчастливилось оказаться здесь в летом. Очень нравится, что город изумительно чистый, атмосфера спокойная и комфортная, в общении с людьми чувствую себя своим", — рассказывает Ямаока.

Беседу с японским композитором, мультиинструменталистом, автором музыки для компьютерных игр Акирой Ямаокой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Японский композитор, мультиинструменталист, автор музыки для компьютерных игр и фильмов ужасов Акира Ямаока рассказал радио Sputnik Беларусь о сотрудничестве с...

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