Международный фестиваль фейерверков "Навальнiца-2017" состоится 6 августа 2017 года в горнолыжном комплексе "Логойск". В свое время фестиваль "Навальнiца" стал знаковым событием в культурной жизни страны и зарекомендовал себя как зрелищное, оригинальное шоу.

Профессиональные команды пиротехников, призеры и победители международных фестивалей, покажут свои лучшие представления, включающие использование последних пиротехнических технологий.

В рамках фестиваля "Навальнiца-2017" пройдет насыщенная развлекательная и музыкальная программа, а также будут созданы все условия для полноценного семейного отдыха – детские игровые и спортивные площадки, мастер-классы, просторный фудкорт интернациональной кухни, пляжная зона, площадка для барбекю и многое другое.

Подробней о командах, принимающих участие в фестивале в этом году, участниках концертной программы и особенностях программы фестиваля расскажет:

организатор Международного фестиваля фейерверков "Навальнiца-2017" Игорь СИДОРОВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 17 августа, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.