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В этих целях создана специальная межведомственная группа, которую возглавил министр экономики Владимир Зиновский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство хочет повысить эффективность работы Национального агентства инвестиций и приватизации В этих целях создана специальная межведомственная группа, которую возглавил министр экономики Владимир Зиновский.

Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о повышении эффективности работы указанного государственного учреждения и до 1 сентября 2017 г. внести их в правительство.При необходимости межведомственная рабочая группа уполномочена привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.Координацию деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Министерство экономики