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Совмин упростил работу юрлиц и ИП с налоговыми органами

16.08.2017 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Совмин упростил работу юрлиц и ИП с налоговыми органами

фото: Regionnews.net

Постановлением Совета Министров Беларуси от 11 августа № 605 сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того,  документом упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в государственные органы, организации для
совершения юридически значимых действий, сообщили в пресс-службе правительства. 

В частности, в соответствии с Директивой президента  о развитии деловой инициативы из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и ИП, исключены:

- выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,

- выдача справки о расчетах с бюджетом

- регистрация книги учета проверок.

Кроме того, в связи с отменой регистрации налоговыми органами книги учета проверок изменен порядок реализации такой книги проверяемым субъектам. Согласно постановлению ее реализацию будут осуществлять РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. 

В случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок проверяемый субъект не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения места ее нахождения, должен обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк данных. 

Постановлением также увеличен срок (с одного месяца до шести) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, установлено, что книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу настоящего постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 г.

 
 
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Постановлением Совета Министров Беларуси от 11 августа № 605 сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям...

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