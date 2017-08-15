Совмин упростил работу юрлиц и ИП с налоговыми органами

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Постановлением Совета Министров Беларуси от 11 августа № 605 сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, документом упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в государственные органы, организации для

совершения юридически значимых действий, сообщили в пресс-службе правительства.



В частности, в соответствии с Директивой президента о развитии деловой инициативы из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юридических лиц и ИП, исключены:

- выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,

- выдача справки о расчетах с бюджетом

- регистрация книги учета проверок.



Кроме того, в связи с отменой регистрации налоговыми органами книги учета проверок изменен порядок реализации такой книги проверяемым субъектам. Согласно постановлению ее реализацию будут осуществлять РУП «Издательство «Белбланкавыд» и РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.



В случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок проверяемый субъект не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения места ее нахождения, должен обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк данных.



Постановлением также увеличен срок (с одного месяца до шести) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.



Кроме того, установлено, что книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу настоящего постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.



Документ вступает в силу с 1 января 2018 г.