В городе Мальмеди на юго-востоке Бельгии в 22-й раз приготовили традиционный гигантский омлет из десяти тысяч яиц. Блюдо жарили несколько человек на сковороде диаметром более четырех метров. Так называемый "омлет дружбы" получился весом в полторы тонны. В него также добавили 25 кг бекона и 8 кг специй, передает бельгийское издание Le Soir.

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Минске" title="Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске" class=""> © Sputnik/ Артем Бордовский, Сергей Пушкин Видеофакт: Рецепты вкусных драников презентовали на ярмарке в Минске

Традиционная забава города прошла, несмотря на недавний "яичный кризис", когда в яйцах некоторых голландских и бельгийских производителей обнаружили инсектицид фипронил, который может быть опасен для человека.

Посмотреть на приготовление гигантского омлета собрались сотни зрителей. Хотя организаторы были обеспокоены тем, что многие жители откажутся попробовать омлет из-за страха отравления.

"Есть блюдо абсолютно безопасно. Мы использовали продукцию местных производителей, которая прошла полную проверку. К сожалению, в этом году из-за непогоды приехало меньше туристов, чем обычно", — рассказал глава "омлетного братства" в Бельгии Бенедикт Мати.

Приготовление "омлета дружбы" традиционно проходит на центральной улице Мальмеди на открытом воздухе. Сковороду доставляют на тракторе, огонь разводят прямо на асфальте. После приготовления и дегустации представители "омлетного братства" водят хоровод с песнями вокруг пепелища.