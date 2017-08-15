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Путин хочет обязать Беларусь экспортировать нефтепродукты российским транспортом
16.08.2017 14:44 — Разное | Ежедневник
Forpost-sevastopol.ru
Президент России предложил увязать объемы поставляемой в Беларусь нефти с использованием российской инфраструктуры при экспорте нефтепродуктов.
«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — цитирует Путина
Глава РЖД Олег Белозеров пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на 50%-ную скидку. На претензии российской стороны белорусы отвечают, что имеют долгосрочные контракты с транспортниками Прибалтики.
Объемы закупки российской нефти — один из чувствительных для белорусской экономики вопросав, отмечает
В прошлом году Беларусь экспортировала 13 млн тонн нефтепродуктов, транспортировка осуществлялась через порты Литвы и Латвии. Россия надеялась привлечь белорусов снижением тарифов, чтобы переманить их в порты РФ. К 2018 году Россия решила прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском и Черном море (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).
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Президент России предложил увязать объемы поставляемой в Беларусь нефти с использованием российской инфраструктуры при экспорте нефтепродуктов.
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