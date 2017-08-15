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Осенние школьные каникулы в Беларуси увеличены до 10 дней

16.08.2017 14:22 — Разное | Ежедневник  
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Осенние школьные каникулы в Беларуси увеличены до 10 дней

Komiinform.ru

В Минобразования рассказали, как будут отдыхать школьники в предстоящем учебном году.

Первая четверть закончится в этом году 28 октября, а закончится 8 ноября. Каникулы продлятся 10 дней, так как празник 7 ноября приходится на вторник.

Вторая четверть будет продолжаться по 23 декабря, третья продлится с  8 января по 24 марта, четвертая — со 2 апреля по 31 мая.

Для учащихся 1–2-х классов (3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в 3-й четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — с 12 по 18 февраля.

 
 
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В Минобразования рассказали, как будут отдыхать школьники в предстоящем учебном году.

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