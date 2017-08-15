МОСКВА, 16 авг — Sputnik, Тимур Селиванов. Москва, центр, почти жара. Фотограф, видеооператор и я встречаем у метро группу участников "Ты супер! Танцы" с сопровождающими и сотрудницами из редакции. На прогулку вышли десять детей: Милена и Леон из Абхазии, Давид и Астхик из Армении, Севда и Аббасгулу из Азербайджана, Маша и Каролина из Беларуси, Айдана и Нуриза из Кыргызстана. К нам присоединяется Эмма Гаджиева, фигуристка и ведущая радио "Спорт FM".



© Sputnik Евгений Одиноков Московская прогулка с участниками "Ты супер! Танцы" началась у метро

Ребята спокойно выходят навстречу камерам и диктофону, а их сопровождающие идут следом и немного робеют. Наш продюсер Зарина со смехом комментирует: "Родители и воспитатели боялись потеряться в метро, а дети уверенно вели их под руки".

Интернациональной компанией мы движемся к ГУМу за мороженым. Ребята не дают забыть о своем призвании и идут пританцовывая. Редакционные "папарацци" снимают будущих звезд.



© Sputnik Евгений Одиноков Фотографии на память в московском ГУМе

После сладкого перекуса в главном универмаге страны наша группа выходит к Кремлю. Вокруг громадье трибун и осветительных приборов, идет подготовка к фестивалю "Спасская башня". Мы гуськом следуем по свободному проходу между сувенирными лотками и заграждениями к храму Василия Блаженного, а оттуда — на Большой Москворецкий мост.



© Sputnik Евгений Одиноков Остановка над Москвой-рекой

Остановка над Москвой-рекой. Дети и взрослые, как подобает туристам, фотографируются на фоне вида на храм Христа Спасителя, сталинскую высотку и "Москву-Сити". Эмма рассказывает о своем спортивном опыте и мотивирует ребят на успех, а мы берем у них короткие интервью.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik. Эмма Гаджиева прогулялась с участниками конкурса "Ты супер! Танцы" по Москве

По тому же пути мы возвращаемся в Кремль, и конкурсанты решают удивить столицу. Короткие танцевальные номера прямо на Красной площади привлекают внимание гостей из Китая и полицейского. По движениям его бровей мы понимаем, что пора идти дальше.



© Sputnik Евгений Одиноков Маша Радионова на Красной площади позирует для фото

После неспешной прогулки по центру мы перекусываем пиццей на открытой веранде. За столиками проходит короткий флешмоб: юные танцоры на камеру цитируют свою старшую коллегу Айседору Дункан. Фраза "Танцы — это жизнь" причудливо преломляется в особенностях национальных языков.

МЧС напугало нас громом и молнией, поэтому весь день мы ходили с фирменными зонтами Sputnik подмышкой. Катя, наш руководитель спецпроектов, организует послеобеденное танцевальное состязание. Зонтики становятся импровизированными призами.



© Sputnik Евгений Одиноков Зонтики Sputnik взяли с собой на случай дождя, но погода была отличная

Конкурсанты выходят из кафе на тихий Камергерский переулок. Леон из Абхазии, вскинув руки, начинает танцевать, Давид из Армении подхватывает. Вокруг встают остальные ребята, радостно переговариваются, подбадривают друг друга, хлопают в такт. Лезгинка сменяется хип-хопом и бальными па. Языковые и возрастные барьеры упали, неловкости и стеснения нет. Сейчас, в движении, дети свободны — от волнения перед конкурсом, от тяжестей жизни в неполных семьях и приютах, от одиночества. Они танцуют, а мы наконец-то знакомимся с ними по-настоящему.



© Sputnik Евгений Одиноков Танцы на площади - на переднем плане Маша и Милена

На Театральной площади наша компания неожиданно встречает Анатолия Вассермана. Знаменитый журналист и победитель телевикторин позирует для фото с детьми и вежливо отказывается записать видеообращение для телеконкурса: "У меня полная танцевальная некомпетентность".

Я прощаюсь с ребятами у входа на станцию "Театральная". Мальчики крепко жмут руки, девочки машут руками. Я открываю стеклянные двери перехода и слышу детский клич: "Ты супер!".



© Sputnik Евгений Одиноков Прогулка по Москве - конкурсанты удивили прохожих

Мои коллеги рассказали, что в метро под аплодисменты публики в вагоне началась репетиция народных и современных танцев и длилась до возвращения в гостиницу. Эти дети точно знают свое призвание.