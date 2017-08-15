Момент падения дерева-убийцы на Мадейре попал на видео

Пользователь YouTube под ником Domingos Perestrelo выложил видео, на котором запечатлен момент падения дерева во время празднования Вознесения Девы Марии на португальском острове Мадейра. Длинная запись представляет собой сохраненную онлайн-трансляцию, на которой сохранился трагический момент.

Камера находилась в паре десятков метров от падения дуба. В момент ЧП сразу стали слышны крики, запечатлена паника толпы.

В результате происшествия погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Дерево рухнуло на пункт продажи свечей. В момент падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном.

Ранее экологи обращали внимание властей на опасность дуба: по их мнению, дерево было старое, подгнивало и могло упасть.

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