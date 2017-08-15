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Момент падения дерева-убийцы на Мадейре попал на видео

16.08.2017 15:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пользователь YouTube под ником Domingos Perestrelo выложил видео, на котором запечатлен момент падения дерева во время празднования Вознесения Девы Марии на португальском острове Мадейра. Длинная запись представляет собой сохраненную онлайн-трансляцию, на которой сохранился трагический момент.

Момент падения дерева-убийцы на Мадейре попал на видео
© REUTERS
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Камера находилась в паре десятков метров от падения дуба. В момент ЧП сразу стали слышны крики, запечатлена паника толпы.

В результате происшествия погибли 13 человек, более 50 получили ранения. Дерево рухнуло на пункт продажи свечей. В момент падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном.

Ранее экологи обращали внимание властей на опасность дуба: по их мнению, дерево было старое, подгнивало и могло упасть.

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Очевидец снял на камеру момент падения дерева на острове Мадейра, которое привело к гибели 13 человек. Смотрите кадры трагического инцидента.

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