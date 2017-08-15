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Глава МИД РФ заявил, что меры по оказанию экономического давления на Северную Корею исчерпаны, призвал страны — члены ООН прекратить «экономическое удушение» этой страны и вспомнить об обязательстве урегулировать кризис дипломатическим путем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лавров призвал Запад отказаться от «экономического удушения» КНДР Глава МИД РФ заявил, что меры по оказанию экономического давления на Северную Корею исчерпаны, призвал страны — члены ООН прекратить «экономическое удушение»...

Такое заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, передает«Что касается воздействия на Пхеньян, с тем чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны», — сказал глава МИД России.Он также подчеркнул, что Россия не поддерживает стремление западных стран ввести новые экономические санкции в отношении Пхеньяна. «Мы не можем поддерживать те идеи, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми трагическими гуманитарными последствиями для граждан КНДР», — сказал Лавров.По его словам, Москва исходит из того, что меры, принятые Совбезом ООН (СБ) в отношении Северной Кореи, уже действуют, а вот обязательство СБ по поддержке дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове и его призывы «повышать внимание» к «политическому треку» фактически игнорируются государствами — членами ООН.Лавров также напомнил о том, что Россия и Китай предложили совместную инициативу по урегулированию кризиса, основанную на принципе «двойного замораживания»: Пхеньян объявляет мораторий на ​испытания ракет и ядерных взрывных устройств, а США и Республика Корея воздерживаются от крупномасштабных совместных учений в регионе.«Я знаю реакцию США на этот принцип, она заключается в том, что нельзя «разменивать законное на незаконное». Но здесь речь идет не о том, чтобы непоправимо упереться в собственной правоте, [...], а о судьбе этого региона, судьбах сотен тысяч людей, которые, по подсчетам специалистов, могут пострадать, если начнутся военные действия, о чем постоянно угрожают то из Вашингтона, то из Пхеньяна», — сказал Лавров.Ранее, 5 августа, Совбез ООН ввел новые экономические санкции против Северной Кореи. Эта резолюция получила поддержку всех 15 государств — членов Совбеза, включая Россию и Китай.Поводом для принятия новой резолюции стали неоднократные пуски баллистических ракет КНДР в июле 2017 года. Российское Минобороны заявляло, что запущенные КНДР ракеты не были межконтинентальными, однако Россия новые санкции всё же поддержала.Входящим в ООН странам запрещается импортировать из КНДР уголь, железо, железную руду, свинец и морепродукты, увеличивать число северокорейских рабочих на своих территориях, создавать с Пхеньяном новые совместные предприятия (СП) и инвестировать в ранее созданные совместные компании.Россия также призвала КНДР отказаться от пусков баллистических ракет. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва предлагает КНДР вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного оружия и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия.