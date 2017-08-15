Эксперты: социальный блок вопросов в ЕАЭС - один из важнейших

Эксперты в пяти студиях поделились своими оценками итогов встречи премьер-министров в Астане. В ходе дискуссии эксперты сошлись во мнении, что важным трендом стало внимание к пенсионной политике в рамках интеграции.

По словам заместителя директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимира Тельнова, заседание межправсовета в Астане примечательно тем, что прошло на фоне роста национальных экономик и взаимного товарооборота в рамках ЕАЭС.

Казахстанский политик отметил, что вопросы социального блока, которые затрагивают каждого гражданина на общем пространстве, также нашли свое отражение. Среди них вопросы пенсионного обеспечения, взаимного признания водительских прав и другие.

Руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский считает, что вопрос координации развития транспорта актуален для всего пространства ЕАЭС.

Экономист констатировал, что необходимо выходить на создание единого транспортного пространства ЕАЭС. Необходимо выравнивать тарифные ставки и решать вопросы с доступом национальных перевозчиков к транспортной инфраструктуре.

Вардомский также считает, что предстоит решить вопрос пенсионного обеспечения и засчитывания трудового стажа в странах ЕАЭС.

В свою очередь одним из решений может стать стратегическое выстраивание бизнеса на социальную ответственность, уверен доктор экономических наук Степан Васковский.

При этом белорусский эксперт выразил обеспокоенность возможным затягиванием решения пенсионных вопросов. Так как бизнес заинтересован в нелегальных мигрантах, чей труд ценится дешевле, а использование таких рабочих позволяет избегать надлежащих социальных выплат.

Следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС пройдет в октябре текущего года в Ереване. При проведении последующих заседаний могут возникнуть технические сложности, которые необходимо разрешать юристам.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, советник министра экономики Кубат Рахимов напомнил, что Армения и Кыргызстан в 2018 году станут парламентскими республиками.

Кыргызский эксперт отметил, что в республиках будут перераспределены властные полномочия между премьерами и президентами. Пока не решено, кто будет принимать участие в заседаниях совета, так как главы государств имеют более высокий статус.

Кубат Рахимов также подчеркнул, что в Астане заседание прошло прагматично и буднично, что подчеркивает стратегический и уважительный характер отношений между партнерами по ЕАЭС.

В Армении предложили всерьез рассмотреть вопрос создания свободной экономической зоны между ЕАЭС и Ираном. По словам доктора экономических наук Татула Манасеряна, рынок этой страны насчитывает 80 миллионов потребителей, что нельзя сбрасывать со счетов.

Он отметил, что Армения — единственная страна в ЕАЭС, которая имеет общую сухопутную границу с Ираном и это позволило бы армянской стороне стать точкой входа на новый рынок.

Также координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян отметил, что Армения создает всего лишь 1% от ВВП евразийского экономического союза. При этом он уверен, что в виду небольших масштабов страны, закавказская республика могла бы стать своеобразной лабораторией по отработке евразийских проектов.

Эксперты пришли к консенсусу по поводу доступности материалов заседаний межправительственного совета ЕАЭС. Специалисты обращаются к открытым источникам и СМИ, где черпают доступную информацию о принятых решениях. Они высказали общее мнение, что экспертное сообщество также необходимо привлекать к проведению подобных мероприятий.