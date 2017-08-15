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Гражданину Германии грозит до 6 лет за дебош в гомельской ГАИ
16.08.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Конфликт произошел еще 19 июля. Утром в 10:30 в одну из гомельских дежурных частей ГАИ обратился гражданин Германии, уроженец города Гомеля. Ему была необходима консультация по регистрации автомобиля на территории Республики Беларусь, так как он проживает в Германии. Мужчине предложили пройти в регистрационный отдел для получения более квалифицированной помощи.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Придя в регистрационный отдел, он начал громко нецензурно вести беседу. Услышав это, наш сотрудник сделал ему замечание. На что мужчина не отреагировал, а еще с большей яростью начал свою речь. Слова закончились, началась перепалка, и тут житель Германии пустил в ход кулаки. Сотрудники ГАИ его быстро успокоили, надели наручники и вызвали опергруппу", — рассказала Хололеенко.
В результате в отношении 52-летнего жителя Германии
Комментарий инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельской области Натальи Хололеенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Необычный инцидент в одном из отделений ГАИ Гомеля и его последствия прокомментировала на радио Sputnik Беларусь инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...
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