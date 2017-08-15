ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гражданину Германии грозит до 6 лет за дебош в гомельской ГАИ

16.08.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Конфликт произошел еще 19 июля. Утром в 10:30 в одну из гомельских дежурных частей ГАИ обратился гражданин Германии, уроженец города Гомеля. Ему была необходима консультация по регистрации автомобиля на территории Республики Беларусь, так как он проживает в Германии. Мужчине предложили пройти в регистрационный отдел для получения более квалифицированной помощи.

Гражданину Германии грозит до 6 лет за дебош в гомельской ГАИ
© Sputnik / Виктор Толочко
Гражданин Германии задержан за драку в отделении ГАИ в Гомеле

"Придя в регистрационный отдел, он начал громко нецензурно вести беседу. Услышав это, наш сотрудник сделал ему замечание. На что мужчина не отреагировал, а еще с большей яростью начал свою речь. Слова закончились, началась перепалка, и тут житель Германии пустил в ход кулаки. Сотрудники ГАИ его быстро успокоили, надели наручники и вызвали опергруппу", — рассказала Хололеенко.

В результате в отношении 52-летнего жителя Германии 10 августа было возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент неизвестно, находится он на территории нашей страны или убыл в Германию. Также неясно, где дебошир будет отбывать наказание в случае вынесения приговора.

Комментарий инспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельской области Натальи Хололеенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный инцидент в одном из отделений ГАИ Гомеля и его последствия прокомментировала на радио Sputnik Беларусь инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лавров призвал Запад отказаться от «экономического удушения» КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика