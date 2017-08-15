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Умерла актриса Вера Глаголева

16.08.2017 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Умерла актриса Вера Глаголева

фото: lenta.ru

Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

Собеседник журналистов сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание, пишет «Лента.Ру».

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, дружившая с Глаголевой, подтвердила информацию о ее кончине агентству РИА Новости.

Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана». В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» (2014).

 
 
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Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

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