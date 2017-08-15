МИНСК, 16 авг – Sputnik. Международный пункт пропуска "Брузги" временно не будет работать утром в пятницу 19 августа, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Движение всех видов транспорта на белорусско-польской границе ограничат на два часа – с 09:00 до 11:00.

"Временные неудобства связаны с пересечением государственной границы участниками 25-го Экуменического пешего паломничества из Белостока через территорию Беларуси", – сказали в Государственном пограничном комитете.

В ГПК предупредили граждан, которые собираются в это время посетить Польшу на личном автотранспорте, учитывать данную информацию при пересечении границы.

В комитете порекомендовали автомобилистам утром в пятницу использовать другие пункты пропуска – например ПП "Берестовица" или "Песчатка".