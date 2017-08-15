Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Героем России, космонавтом Олегом Новицким, уроженцем нашей страны. Беседа носила теплый характер, президент поинтересовался условиями работы на МКС, ближайшими планами нашего земляка и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с личным автографом.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко подарил Новицкому помпезную книгу о Дворце Независимости

"Я, как человек не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… А в космос не выйдешь, не отдохнешь"! – сказал Лукашенко.

"И дверью не хлопнешь", – добавил Новицкий.

Собеседники обменялись подарками. Новицкий подарил президенту фотографию экипажа МКС и свои часы, которые брал в космос, а Лукашенко вручил земляку первый экземпляр книги о белорусской государственности.

Фрагмент беседы Лукашенко и Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.