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Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!

16.08.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Героем России, космонавтом Олегом Новицким, уроженцем нашей страны. Беседа носила теплый характер, президент поинтересовался условиями работы на МКС, ближайшими планами нашего земляка и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с личным автографом.

Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко подарил Новицкому помпезную книгу о Дворце Независимости

"Я, как человек не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… А в космос не выйдешь, не отдохнешь"! – сказал Лукашенко.

"И дверью не хлопнешь", – добавил Новицкий.

Собеседники обменялись подарками. Новицкий подарил президенту фотографию экипажа МКС и свои часы, которые брал в космос, а Лукашенко вручил земляку первый экземпляр книги о белорусской государственности.

Фрагмент беседы Лукашенко и Новицкого слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси встретился с летчиком космонавтом Олегом Новицким во Дворце Независимости.

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