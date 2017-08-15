Астрахан о Глаголевой: с Верой было очень легко работать

Трагическая новость пришла из США: на 62-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, заслуженная и народная артистка России Вера Глаголева. Причина смерти еще официально не объявлена, однако, по предварительной версии, актриса скончалась от онкологического заболевания.

Глаголева родилась в Москве, в семье школьных учителей. Была мастером спорта по стрельбе из лука и о карьере артистки изначально не задумывалась. В кино в первый раз снялась сразу после школы – случайно оказалась на "Мосфильме", где ее попросили подыграть актеру на пробах фильма "На край света". Позже она вышла замуж за режиссера картины Родиона Нахапетова.



© Sputnik Г. Коревых Наши любимые фильмы с Верой Глаголевой

Актерского образования у Глаголевой не было. Тем не менее ее игра впечатляла многих режиссеров. К примеру, Анатолий Эфрос после съемок фильма "В четверг и больше никогда" предложил непрофессиональной актрисе место в труппе его театра "На Малой Бронной". Глаголева под влиянием мужа отказалась, о чем позднее вспоминала с сожалением.

Как актриса Глаголева снялась почти в 50 кинокартинах и сериалах. Один из них, "Зал Ожидания", снимался в Беларуси режиссером Дмитрием Астраханом. Он очень близко воспринял известие о смерти актрисы и коллеги.

"Она была такой лирический, трогательный персонаж. Большая утрата, она же молодая женщина, можно еще сниматься. У нее был юбилей два года назад в Останкино, я присутствовал, и все они там были, и дочери, все было так празднично. Вера, конечно, вошла в историю нашего кино как светлый человек, светлые образы большого загляденья. Как без нее уже говорить о нашем кино? Она есть в нашем кино, и занимает место значимое и заметное. Можно только выразить соболезнования ее детям, родным, друзьям, мужу, семье. Ужасная новость", – сказал Астрахан.

Глаголева попробовала себя в режиссуре еще в 1990 году. Но в полной мере вошла в эту профессию только в 2005-м. За девять лет она сняла пять картин, три из которых отмечены призами российских и международных фестивалей, а фильм "Одна война", о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов, получил более 30 международных наград. К 2018 году Глаголева хотела снять ленту об истории любви писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо, однако неизвестно, были ли начаты съемки.

Глаголева руководила мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". У нее остался муж Кирилл Шубский, три дочери и внучка. Ее младшая дочь Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.

Sputnik Беларусь выражает соболезнования родным и близким актрисы.

Комментарий Дмитрия Астрахана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.