Весь август "Первый канал" не уходит из информационных лет — его покинули Александр Олешко и Андрей Малахов , а также в эфир больше не будет выходить программа "Пока все дома" Тимура Кизякова.

С такими темпами телеканалу вскоре понадобится много новых медийных лиц — проверьте, может, и вы сможете сдать звездой эфира и самых рейтинговых программ постсоветского пространства?

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