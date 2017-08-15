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Тест: какую передачу вы могли бы вести на "Первом канале"?

16.08.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Весь август "Первый канал" не уходит из информационных лет — его покинули Александр Олешко и Андрей Малахов, а также в эфир больше не будет выходить программа "Пока все дома" Тимура Кизякова.

С такими темпами телеканалу вскоре понадобится много новых медийных лиц — проверьте, может, и вы сможете сдать звездой эфира и самых рейтинговых программ постсоветского пространства?

В коротком онлайн-тесте Sputnik вы узнаете, какую из популярных передач вам подойдет вести исходя из вашего характера.

 
 
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После серии громких уходов с российского "Первого канала" Sputnik предлагает вам проверить, какую из передач могли бы вести вы. Пройдите онлайн-тест и узнайте, какое...

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