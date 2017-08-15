Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill

Белорусская компания Wargaming начала сотрудничать с японским композитором Акирой Ямаокой — автором музыки для игры и фильма Silent Hill и множества иных проектов.



© Sputnik / Виктор Толочко Как автор музыки к ужастику "Сайлент Хилл" пишет трек к игре Wargaming

Господин Ямаока побывал в гостях у Sputnik, где рассказал подробности о своей работе и творчестве. Высказался по просьбе агентства он и о том, как приехал в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму.

"Все прошло замечательно. Хотя и в прошлый раз, когда я получал визу, все было хорошо", — признался Ямаока.

Для какого блокбастера Ямаока хотел бы написать музыку, какие у него впечатления от Минска и понимает ли он, что теперь будет ассоциироваться с одним из брендов Беларуси — компанией Wargaming, — смотрите на видео Sputnik.