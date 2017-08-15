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Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill
16.08.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусская компания Wargaming начала сотрудничать с японским композитором Акирой Ямаокой — автором музыки для игры и фильма Silent Hill и множества иных проектов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Господин Ямаока побывал в гостях у Sputnik, где рассказал подробности о своей работе и творчестве. Высказался по просьбе агентства он и о том, как приехал в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму.
"Все прошло замечательно. Хотя и в прошлый раз, когда я получал визу, все было хорошо", — признался Ямаока.
Для какого блокбастера Ямаока хотел бы написать музыку, какие у него впечатления от Минска и понимает ли он, что теперь будет ассоциироваться с одним из брендов Беларуси — компанией Wargaming, — смотрите на видео Sputnik.
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Известный японский композитор Акира Ямаока начал сотрудничество с белорусской компанией Wargaming. Sputnik поговорил с музыкантом - о безвизовом въезде, Беларуси и музыке...
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