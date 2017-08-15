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Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill

16.08.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусская компания Wargaming начала сотрудничать с японским композитором Акирой Ямаокой — автором музыки для игры и фильма Silent Hill и множества иных проектов.

Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill
© Sputnik / Виктор Толочко
Как автор музыки к ужастику "Сайлент Хилл" пишет трек к игре Wargaming

Господин Ямаока побывал в гостях у Sputnik, где рассказал подробности о своей работе и творчестве. Высказался по просьбе агентства он и о том, как приехал в Беларусь по пятидневному безвизовому режиму.

"Все прошло замечательно. Хотя и в прошлый раз, когда я получал визу, все было хорошо", — признался Ямаока.

Для какого блокбастера Ямаока хотел бы написать музыку, какие у него впечатления от Минска и понимает ли он, что теперь будет ассоциироваться с одним из брендов Беларуси — компанией Wargaming, — смотрите на видео Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный японский композитор Акира Ямаока начал сотрудничество с белорусской компанией Wargaming. Sputnik поговорил с музыкантом - о безвизовом въезде, Беларуси и музыке...

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