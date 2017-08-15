Врач совершал сексуальное насилие над малолетними больными

Заведующего отделением Крупской больницы будут судить за действия сексуального характера в отношении малолетних больных.

Об этом сообщил БДГ начальник отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства УСК Республики Беларусь по Минской области Сергей Копытов.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заведующего отделения Крупской центральной районной больницы 1975 года рождения, который совершал действия сексуального характера с находящимися на лечении малолетними вопреки их воле, используя насилие, или беспомощное состояние потерпевших.

Сообщается, что в 2012 году обвиняемый изготовил порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, которые хранил на флеш-картах по месту жительства.

Обстоятельства совершенных преступлений и расследование уголовного дела вызвали определенный общественный резонанс.

Максимальный срок наказания за совершенные преступления составляет 15 лет лишения свободы.