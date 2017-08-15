Эксперт об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости обсудить отказ белорусских нефтеперерабатывающих заводов от использования услуг российских железных дорог по транспортировке нефтепродуктов в пользу прибалтийской инфраструктуры. Свой выбор белорусская сторона связывает с наличием долгосрочных контрактов. Не назревает ли новый нефтегазовый "баттл" между братскими странами? На этот вопрос мы попросили ответить президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессора Николая Межевича.



© Sputnik Светлана Майорова Путин объяснил, на каких условиях в Беларусь будет поставляться нефть

"Проблема, о которой говорил президент Путин , не новая. Ее обсуждали руководители двух государств, а до этого обсуждали на более низких уровнях многократно. В этой проблеме есть экономические и политические аспекты. Экономически — короткий путь не всегда лучший. Здесь нужно сесть и внимательно просчитать стоимость совокупных услуг на перевозку, перегрузку и прочие этапы транспортировки. Политически — отношения между Литвой и Россией, Литвой и Беларусью не идеальные. Литва не является предсказуемым партнером с точки зрения политики. Если мы финансируем Клайпедский порт, значит, мы финансируем создание двойной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь", — считает эксперт.

Комментарии профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.