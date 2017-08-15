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Эксперт об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог
16.08.2017 18:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости обсудить отказ белорусских нефтеперерабатывающих заводов от использования услуг российских железных дорог по транспортировке нефтепродуктов в пользу прибалтийской инфраструктуры. Свой выбор белорусская сторона связывает с наличием долгосрочных контрактов. Не назревает ли новый нефтегазовый "баттл" между братскими странами? На этот вопрос мы попросили ответить президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессора Николая Межевича.
© Sputnik Светлана Майорова
"Проблема,
Комментарии профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич комментирует аспекты использования белорусскими нефтеперерабатывающими...
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