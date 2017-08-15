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Эксперт об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог

16.08.2017 18:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости обсудить отказ белорусских нефтеперерабатывающих заводов от использования услуг российских железных дорог по транспортировке нефтепродуктов в пользу прибалтийской инфраструктуры. Свой выбор белорусская сторона связывает с наличием долгосрочных контрактов. Не назревает ли новый нефтегазовый "баттл" между братскими странами? На этот вопрос мы попросили ответить президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессора Николая Межевича.

Эксперт об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог
© Sputnik Светлана Майорова
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"Проблема, о которой говорил президент Путин, не новая. Ее обсуждали руководители двух государств, а до этого обсуждали на более низких уровнях многократно. В этой проблеме есть экономические и политические аспекты. Экономически — короткий путь не всегда лучший. Здесь нужно сесть и внимательно просчитать стоимость совокупных услуг на перевозку, перегрузку и прочие этапы транспортировки. Политически — отношения между Литвой и Россией, Литвой и Беларусью не идеальные. Литва не является предсказуемым партнером с точки зрения политики. Если мы финансируем Клайпедский порт, значит, мы финансируем создание двойной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь", — считает эксперт.

Комментарии профессора Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич комментирует аспекты использования белорусскими нефтеперерабатывающими...

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