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Юрий Редьков: что противопоставить текущим военным угрозам

16.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Масса негативной политической энергии переполняет современный мир, приближаясь к критической точке, могут ли мирные инициативы и дипломатические усилия преодолеть военные угрозы, которые с каждым днем становятся все отчетливее.

Радио Sputnik Беларусь представляет программу с белорусским общественным деятелем Юрием Редьковым, руководителем белорусского крыла движения "Духовная дипломатия", организатором круглого стола "Запад-2017" по вопросам национальной безопасности.

 
 
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В прямом эфире радио Sputnik Беларусь общественный деятель Юрий Редьков, организатор круглого стола по вопросам национальной безопасности.

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