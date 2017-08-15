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Юрий Редьков: что противопоставить текущим военным угрозам
16.08.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Масса негативной политической энергии переполняет современный мир, приближаясь к критической точке, могут ли мирные инициативы и дипломатические усилия преодолеть военные угрозы, которые с каждым днем становятся все отчетливее.
Радио Sputnik Беларусь представляет программу с белорусским общественным деятелем Юрием Редьковым, руководителем белорусского крыла движения "Духовная дипломатия", организатором круглого стола "Запад-2017" по вопросам национальной безопасности.
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В прямом эфире радио Sputnik Беларусь общественный деятель Юрий Редьков, организатор круглого стола по вопросам национальной безопасности.
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