Правительство Беларуси прогнозирует рост доходов республиканского бюджета в 2018 году на 6,2%





Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров.

Под председательством премьер-министра Андрея Кобякова 16 августа прошло заседание президиума Совета министров. Рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год. Что касается проекта бюджета, то, по словам Андрея Кобякова, принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется, сообщает БЕЛТА .

"Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем, и обязаны жить по средствам. Планируется, что доходы республиканского бюджета увеличатся в 2018 году на 6,2%", - подчеркнул он. Как отметил руководитель правительства, активная работа над проектами этих документов ведется уже 4 месяца. За основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий. Первый - это целевой сценарий, на основе которого разработан проект прогноза социально-экономического развития Беларуси. Для расчета бюджета за основу взят консервативный сценарий развития.

"В прогнозных документах сохраняются принципы оценки работы руководителей всех уровней на основе ключевых показателей эффективности. Для правительства и Нацбанка такими показателями будут являться важнейшие параметры прогноза. Всего их 7", - отметил Андрей Кобяков. При целевом сценарии прогнозируется рост ВВП на 3,4%, производительности труда - на 2,8%; инвестиции в основной капитал превысят ожидаемые инвестиции 2017 года на 6,8%; экспорт прирастет на 6% при практической сбалансированности внешней торговли; ожидается привлечение 1,45 млрд долларов прямых иностранных инвестиций; инфляция за год (декабрь к декабрю) не должна превысить 7%; реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

"Эти параметры позволяют обеспечить выход на траекторию роста экономики, предусмотренную пятилетней программой. Предлагается сохранить вертикально интегрированную систему ключевых показателей и для руководителей всех уровней. Основной упор в этой системе - на качественные (финансовые) показатели, экспорт и создание новых рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр.

Руководитель правительства обратил внимание на необходимость соответствия целевых параметров экономического развития на 2018 год параметрам развития, предусмотренным программой пятилетки. А это в первую очередь обеспечение сбалансированности платежного баланса и бюджета и устойчивость финансовой системы, стимулирующей экономический рост. Андрей Кобяков заявил, что на эти цели должны быть ориентированы все инструменты экономической политики. Премьер-министр подчеркнул необходимость существенного повышения конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на внешних рынках и снижении зависимости экономики от колебаний на сырьевых рынках. "Рост экспорта на 6% - это очень непростая задача. Рост должен быть обеспечен в основном за счет наращивания физических объемов техники, продукции АПК, услуг", - отметил он.

Еще один аспект - создание новых рабочих мест и новых предприятий при активном вовлечении в этот процесс частного капитала. Также в центре внимания развитие регионов, обладающих высоким производственным потенциалом и соответствующей инфраструктурой. Премьер-министр заострил внимание на финансовом оздоровлении предприятий и секторов экономики, решении застарелых проблем долговой нагрузки по кредитам и займам, а также на доходах населения, оплате труда в бюджетном секторе, пенсионных выплатах, формировании тарифной политики и соответствующих мерах социальной защиты.

Андрей Кобяков отметил, что в части налоговой политики предлагается не менять состав и количество налоговых платежей. По его словам, налоговая нагрузка на экономику не должна расти.