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ВВП вырос на 1,1%, промпроизводство - на 6%

16.08.2017 20:24 — Разное | Ежедневник  
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ВВП вырос на 1,1%, промпроизводство - на 6%

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – июль 2017 года.

Объем ВВП в текущих ценах составил 56,7 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – июля 2016 года, сообщает Белстат.

При этом объем промышленного производства в Беларуси в январе-июле 2017 года в текущих ценах составил 50,8 млрд белорусских рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.

Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,9%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,3%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства составил 99,3%. Индекс промышленного производства за июль текущего года к июлю 2016-го составил 105,4%. 

В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-июль превысил уровень января-июля 2016 года. 

 
 
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Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – июль 2017 года.

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