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В Индексе устойчивости организаций гражданского общества Беларусь добавила 0,1 балла

16.08.2017 22:36 — Разное | Ежедневник  
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В Индексе устойчивости организаций гражданского общества Беларусь добавила 0,1 балла

Индекс устойчивости организаций гражданского общества (ОГО) Беларуси за 2016 год составил 5,5 баллов. В 2015 году данный показатель составлял 5,6 баллов.

Таким образом, согласно презентованному на текущей неделе МПОО «Акт» индексу, отношения между государством и гражданским обществом Беларуси незначительно улучшились, хотя по-прежнему остаются напряженными.

Как отмечается в Индексе устойчивости организаций гражданского общества, в  2016 году общественные организации на разных уровнях принимали участие в обсуждении правовых реформ и диалоге между ЕС и Беларусью. Также ОГО организовали серию крупных форумов и конференций с участием правительственных чиновников. Многие мероприятия, которые ранее проводились за границей, в прошлом году состоялись в Беларуси и не имели проблем.

«Власти становятся более открытыми для диалога с независимыми экспертами и аналитиками», - отмечается в индексе.

Вместе с тем, как подчеркивается в документе, несмотря на позитивные изменения, правовая среда для ОГО в целом остается неблагоприятной: власти не рассматривают организации гражданского общества как равных партнеров, а доступ к местному и заграничного финансирования ограничен и усложнен.

В то же время, за исключением правовой среды, все остальные компоненты устойчивости ОГО в 2016 году улучшились. Речь идет об организационном потенциале, общественном имидже, инфраструктуре, оказании услуг, финансовой устойчивости и адвокатировании.

Говоря о финансовой устойчивости, эксперты сделали акцент на крауфандинге, который развивается во всех «индексируемых» странах (сейчас их 69). В частности, как говорится в индексе, в Беларуси в 2016 году ОГО на платформах «Талака», «Улей», «МаеSens» собрали около 300 тысяч долларов, что почти в два раза больше, нежели в 2015 году (150 тыс долларов).

Однако есть как длинная мотивировка улучшения позиции Беларуси в рейтинге, так и короткая. «В Беларуси в 2016 году не было откровенных «наездов» на гражданское общество и создалось впечатление, что ситуация улучшилась», - пояснил изменение баллов в индексе Владимир Корж.

Отметим, что несмотря на улучшение позиции нашей страны в индексе, у Беларуси и Азербайджана по-прежнему сохраняется самый низкий уровень устойчивости ОГО в Евразии.       

 
 
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Индекс устойчивости организаций гражданского общества (ОГО) Беларуси за 2016 год составил 5,5 баллов. В 2015 году данный показатель составлял 5,6 баллов.

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