|
Назначен новый начальник управления связи Генштаба ВС Беларуси
О назначении Олега Мищенко начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщили 16 августа в
Соответствующий указ в среду подписан Александром Лукашенко.
Кроме того, сегодня указом президента также назначен начальник Департамента транспортного обеспечения министерства обороны, им стал Юрий Шаплавский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О назначении Олега Мищенко начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщили 16...
|
Архив (Разное)
Комментарии