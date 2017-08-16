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Назначен новый начальник управления связи Генштаба ВС Беларуси

16.08.2017 20:38 — Разное | БДГ  
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О назначении Олега Мищенко начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщили 16 августа в пресс-службе президента.

Соответствующий указ в среду подписан Александром Лукашенко.

Кроме того, сегодня указом президента также назначен начальник Департамента транспортного обеспечения министерства обороны, им стал Юрий Шаплавский.

 
 
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О назначении Олега Мищенко начальником связи Вооруженных Сил – начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, сообщили 16...

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