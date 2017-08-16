Баскетбол: белорусы не смогли дать отпор болгарам в Минске

Мужская сборная Беларуси по баскетболу потерпела поражение в матче пре-квалификации Чемпионата мира-2019 от команды Болгарии со счетом 70:84. Игра состоялась в среду в Минске на арене Falcon Club. На протяжении всей встречи хозяева были в роли догоняющих и не смогли навязать сопернику должную борьбу. Победа в поединке гарантировала бы подопечным Александра Крутикова выход в основной раунд квалификации ЧМ-2019. Теперь судьба второй путевки (болгарские баскетболисты оформили себе выход досрочно) в следующий отборочный тур мирового первенства решится 19 августа в Португалии.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы проиграли болгарам в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу

"В Португалии будет тяжелая игра. У португальских баскетболистов будет преимущество. Будет тяжело", — сказал после игры главный тренер белорусской сборной Александр Крутиков.

В свою очередь, игрок сборной Александр Кудрявцев отметил, что в Португалии будет "настоящий ад".

Белорусам для выхода в квалификацию необходимо побеждать португальцев. Их также устроит поражение, но с разницей в два или одно очко.

Напомним, 9 августа в Минске сборная Беларуси взяла верх над Португалией со счетом 78:75.

Положение команд в предварительной группе D:

Болгария — 8 (4) Беларусь — 4 (3) Португалия — 3 (3)